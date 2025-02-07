تقرير يقول إن كوريا الشمالية أرسلت آلاف العمال لروسيا في العام الماضي

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قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أمس الأحد إن كوريا الشمالية قد أرسلت الآلاف من عمالها إلى مواقع إنشاءات متعددة في أنحاء مختلفة من روسيا خلال العام الماضي، في ظل نقص العمالة في روسيا بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا.يشار إلى أن القرار رقم 2375، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يحظر على كوريا الشمالية إرسال مواطنيها للعمل في الخارج، كما يقضي بأن جميع العمال الكوريين الشماليين في الخارج يتعين عليهم العودة إلى بلادهم حتى نهاية عام 2019.ويشتبه في أن كوريا الشمالية وروسيا تستخدمان تأشيرات دراسية لإرسال العمال الكوريين الشماليين إلى روسيا دون علم المجتمع الدولي.ونقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة مؤخرا عن بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الروسي، أن 13 ألفا و221 كوريا شماليا دخلوا إلى روسيا في العام الماضي، بارتفاع مقداره 12 مرة بالمقارنة مع العام الأسبق، وكان من بينهم 7887 قد دخلوا حاملين تأشيرات دراسية.