تقرير يحذر من تسبب الذكاء الاصطناعي في تراجع الوظائف الإدارية ووظائف المبيعات

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توقع البنك المركزي الكوري أن يستفيد حوالي ربع عدد الوظائف المحلية من التكنولوجيا، بينما سيتأثر ربع آخر سلبا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري بعنوان "الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الكوري"، أمس الاثنين، فإن أولئك الذين سيستفيدون من الذكاء الاصطناعي هم في الغالب في المهن ذات الدخل المرتفع مثل الطب والقانون والأوساط الأكاديمية، في حين من المرجح أن تحل التكنولوجيا محل الوظائف المكتبية مثل المحاسبة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور أو فقدان الوظائف.وأشار التقرير إلى أن 51% من الوظائف المحلية لديها "تعرض كبير" للذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل تلك الوظائف.ومن بين جميع الوظائف، تتمتع 24% بتعرض كبير للذكاء الاصطناعي لكنها تتمتع أيضا بتكاملية عالية، مما يعني أنه إذا تم استخدام التكنولوجيا بشكل جيد، فمن المتوقع أن ترتفع الإنتاجية والأجور. وقال التقرير إن هذا ينطبق على الأطباء والأساتذة والمهنيين القانونيين. من ناحية أخرى، فإن 27% من الوظائف لديها تعرض كبير للذكاء الاصطناعي ولكن تكاملها منخفض، مما يعني أن التكنولوجيا يمكن أن تحل بسهولة محل هذه الوظائف، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور أو ارتفاع معدلات البطالة، وضمن هذه الفئة الثانية يندرج كل من العاملين في المكاتب ومندوبي مبيعات الاتصالات وخبراء أنظمة الكمبيوتر.