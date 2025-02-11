الحكومة الكورية تستثمر 2 مليار دولار في تقنيات الدفاع الاستراتيجية الرئيسية

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وافقت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم على ضخ أكثر من ثلاثة تريليونات وون، أي حوالي ملياري دولار أمريكي، في عشر تقنيات دفاعية استراتيجية رئيسية لتعزيز الدعم لصادرات صناعة الدفاع.وقال كبير صانعي السياسات في المعسكر الحاكم "كيم سانغ هون"، إن الاتفاق تم التوصل إليه أمس الاثنين خلال اجتماع بشأن دعم صادرات الدفاع.وتخطط الحكومة والحزب الحاكم لاستثمار أكثر من ثلاثة تريليونات وون حتى عام 2027 في أفضل عشر تقنيات دفاعية استراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء والمواد عالية التقنية والأنظمة المأهولة وغير المأهولة.كما تخطط الحكومة لتوفير ما يصل إلى خمسة مليارات وون سنويا لمدة عامين للشركات الصغيرة المتميزة التي تصنع قطع الغيار والمواد لصناعة الدفاع لمساعدتها على التقدم في سلاسل التوريد العالمية.