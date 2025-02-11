كوريا تحصد 6 من 9 ذهبيات في التزلج السريع على المضمار القصير في هاربين

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حصد فريق كوريا الجنوبية للتزلج السريع على المضمار القصير في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين، ست ميداليات ذهبية من أصل تسع ميداليات.وبهذا الإنجاز، عادل الفريق الكوري رقمه القياسي، بعد أن حصل سابقا على ست ميداليات ذهبية في أحداث المضمار القصير في دورتي الألعاب الآسيوية الشتوية في 1999 و2003.وقد فاز الفريق الكوري بأول ميدالية ذهبية في المضمار القصير في سباق التتابع المختلط يوم السبت. وفي نفس اليوم أيضا، أضاف الفريق الميدالية الذهبية في سباق 500 متر للسيدات بالإضافة إلى سباقات ألف و500 متر للسيدات والرجال.وفي يوم الأحد، أضافت كوريا الجنوبية ميدالياتها الذهبية الخامسة والسادسة في منافسات المضمار القصير لمسافة ألف متر للرجال والنساء.كما فازت كوريا الجنوبية بأربع ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية في منافسات التزلج السريع على المضمار القصير.