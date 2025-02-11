ترامب يفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم

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فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، حسبما أعلن سابقا.ووقع ترامب أمس الاثنين على أمر تنفيذي في البيت الأبيض بفرض التعريفات المعدنية الجديدة، وقال إنه لا توجد استثناءات أو إعفاءات من هذه التعريفات الجمركية.وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارولين ليفات" أول من أمس الأحد إن هذه التعريفات الجديدة تضاف إلى التعريفات الجمركية الحالية على واردات الصلب والألمنيوم.ومن المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة على كوريا الجنوبية، التي تعتبر أحد أكبر مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة.وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم الجمركية.