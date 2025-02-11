كوريا الشمالية تنتقد دخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

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اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"تجاهل" المخاوف الأمنية لدى بيونغ يانغ بشكل علني بعد وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، حذّرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية من أن بيونغ يانغ سوف "توضح اختيارها للعمل وطريقة الرد ضد الولايات المتحدة".وجاء التحذير بعد يوم من دخول الغواصة الهجومية "يو إس إس ألكسندريا" من فئة "لوس أنجلوس" إلى القاعدة البحرية في بوسان، من أجل تجديد الإمدادات والسماح لطاقمها بالراحة.ونددت كوريا الشمالية بالدخول باعتباره تعبيرا واضحا عن الهستيريا الأمريكية للمواجهة، وتهديدا للبيئة الأمنية في كوريا الشمالية، وعاملا يزيد من تصعيد التوتر العسكري في المنطقة. وأعربت أيضا عن "قلقها البالغ" إزاء "العمل العسكري العدائي الخطير" الذي تقوم به الولايات المتحدة والذي من شأنه أن يؤدي إلى تحول المواجهة العسكرية في المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية إلى صراع مسلح فعلي، ودعت الولايات المتحدة إلى وقف تلك الاستفزازات.