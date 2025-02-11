هيئة مراقبة حقوق الإنسان تعتمد توصية لضمان حقوق الرئيس يون في محاكمة العزل

Photo : YONHAP News

تبنت هيئة مراقبة حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية توصية لضمان حق الرئيس "يون صوك يول" في الدفاع عن نفسه في أثناء محاكمة العزل الجارية حاليا لدى المحكمة الدستورية.واعتمدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية تلك التوصية المثيرة للجدل خلال جلسة عامة عقدتها أمس الاثنين، حيث صوت ستة من بين أحد عشر مفوضا لصالح التوصية، بينما صوّت أربعة ضدها.وتتضمن التوصية أن يتبع رئيس المحكمة الدستورية إجراءات قانونية صارمة، مماثلة لتلك المتبعة في الإجراءات الجنائية، عند مناقشة قضية عزل الرئيس يون.كما تتضمن أن تراجع المحكمة طلبات عزل وزير العدل "باك سونغ جيه" وآخرين، ورفضها إذا تم الكشف عن انتهاكات.وقد عارض أربعة مفوضين التوصية، وانتقدوها باعتبارها دفاعا عن تحرك الرئيس "يون" لفرض الأحكام العرفية، وقرارا سيئا يعرض المحكمة الدستورية والقضاء للخطر.