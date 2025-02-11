كوريا الشمالية تطلب من الأمم المتحدة التحقيق في تسلل طائرات درون من الجنوب

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طلبت كوريا الشمالية من الأمم المتحدة إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت طائرات بدون طيار كورية جنوبية قد تسللت إلى المجال الجوي لبيونغ يانغ في شهر أكتوبر من العام الماضي.ووفقا لمصدر في الحكومة الكورية الجنوبية أمس الاثنين، قدمت كوريا الشمالية مؤخرا الطلب إلى منظمة الطيران المدني الدولي.وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية قد ادعت في أكتوبر الماضي أن كوريا الجنوبية هي التي تقف وراء تسلل طائرات درون أسقطت منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية فوق مدينة بيونغ يانغ.ولم تؤكد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أو تنف هذا الادعاء.يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي، والمعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو، والتي تحتوي على قواعد عامة بشأن سلامة الطيران، ويندرج في عضويتها كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.