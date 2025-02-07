وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يعقدان اجتماعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

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سيعقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" أول محادثات مع نظيره الأمريكي الجديد "ماكو روبيو" على هامش مشاركة الوزيرين في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الأسبوع في ألمانيا.وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس بأن الوزير "جو" سيحضر اجتماعات الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي ستقام في الفترة بين 14 و16 من شهر فبراير الجاري، موضحا أن الوزير الكوري سيناقش خلال الاجتماعات الشؤون الأمنية المرتبطة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا، بما في ذلك التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، والحرب في أوكرانيا.وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسق حاليا لعقد مباحثات بين وزيري الخارجية على هامش اجتماعات ميونيخ.ومن المتوقع أن يعيد الوزيران التأكيد على تعزيز التحالف بين البلدين وتنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية في ظل فترة الولاية الثانية لإدارة الرئيس ترامب.كما يُتوقع أيضا أن يؤكد الوزير "جو" على المساهمات الكورية في التحالف مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توزيع التكاليف الدفاعية واستثمار الشركات الكورية في الولايات المتحدة.