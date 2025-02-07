مشاورات بين سيول وطوكيو بشأن القضية النووية الكورية الشمالية

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عقدت السلطات الدبلوماسية الكورية الجنوبية واليابانية مشاورات رفيعة المستوى بشأن القضية النووية الكورية الشمالية، حيث تمت مناقشة مختلف التدابير لمنع تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مدير مركز الاستراتيجية والمعلومات الدبلوماسية في الوزارة التقى بعد ظهر أمس مع نظيره الجديد في وزارة الخارجية اليابانية "ماساكي كاناي" الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، حيث اتفقا على الاستمرار في تنفيذ سياسة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، والتي ظلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تؤكد عليها.كما تقاسم الجانبان بالتفصيل نتائج القمة الأمريكية اليابانية التي عقدت في السابع من الشهر الجاري، فضلا عن نتائج الاتصالات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي والشؤون الكورية الشمالية الأخرى، وأكدا على أهمية مواصلة تبادل المعلومات والتعاون السياسي الوثيق بين الدول الثلاث.وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان أن التعاون بين سيول وطوكيو أصبح أكثر أهمية مع تغير البيئة الاستراتيجية، واتفقنا على الرد بحزم على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية من خلال التعاون بينهما.