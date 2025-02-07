الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

مناورات كورية أمريكية مشتركة بالذخيرة الحية

Write: 2025-02-11 12:57:50Update: 2025-02-11 14:15:46

مناورات كورية أمريكية مشتركة بالذخيرة الحية

Photo : YONHAP News

قال  الجيش  الكوري الجنوبي  أمس  الاثنين إنه  بدأ  يوم  الثالث  من  شهر  فبراير الجاري  أول  مناورات مشتركة  بالذخيرة  الحية  في  هذا  العام  مع  القوات  الأمريكية في  كوريا،  في  منطقة  "رودريغيز"  للتدريب في  مدينة  بوتشون بمقاطعة  كيونغ  كي  الكورية  الجنوبية، وتستمر  لمدة  3  أسابيع.
ويشارك في  هذه  المناورات من  الجانب  الكوري حوالي  ألفيْ  جندي  من  فرقة  المشاة  الميكانيكية، وفرقة  الاستجابة  السريعة الثانية،  ومن  الجانب الأمريكي  فرقة  المشاة الخامسة  عشرة،  والفرقة الثانية،  والفرقة  المشتركة بين  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة.
وقد  تم  نشر  حوالي  150  من  المعدات، بما  في  ذلك  دبابات  "كي 1  ايه  2" ومركبات  قتال  المشاة "كي  21"،  ومركبات مدرعة  أمريكية  من  طراز  "سترايكر".  كما  حشد  الجيش  الأمريكي  مدافع  هاوتزر  خفيفة  الوزن  من  طراز  "إم 777  ايه  2" عيار  155  ملليمترا، وطائرات  هليكوبتر  هجومية من  طراز  "أباتشي"،  وطائرات هجومية  من  طراز  "ايه  10".
وكان الجيش  الأمريكي  يجري  تدريبات  بالذخيرة الحية  بشكل  مستقل  لمساعدة  اللواء "سترايكر"،  الذي  يتم  نشره  في  كوريا  كل  9  أشهر،  على  التكيف مع  الطقس  والتضاريس في  شبه  الجزيرة الكورية،  لكنه  صار  يجري  تدريبات مشتركة  مع  الجيش  الكوري  منذ  شهر  يوليو  من  العام  الماضي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;