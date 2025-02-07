مناورات كورية أمريكية مشتركة بالذخيرة الحية

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قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الاثنين إنه بدأ يوم الثالث من شهر فبراير الجاري أول مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في هذا العام مع القوات الأمريكية في كوريا، في منطقة "رودريغيز" للتدريب في مدينة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي الكورية الجنوبية، وتستمر لمدة 3 أسابيع.ويشارك في هذه المناورات من الجانب الكوري حوالي ألفيْ جندي من فرقة المشاة الميكانيكية، وفرقة الاستجابة السريعة الثانية، ومن الجانب الأمريكي فرقة المشاة الخامسة عشرة، والفرقة الثانية، والفرقة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد تم نشر حوالي 150 من المعدات، بما في ذلك دبابات "كي 1 ايه 2" ومركبات قتال المشاة "كي 21"، ومركبات مدرعة أمريكية من طراز "سترايكر". كما حشد الجيش الأمريكي مدافع هاوتزر خفيفة الوزن من طراز "إم 777 ايه 2" عيار 155 ملليمترا، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "أباتشي"، وطائرات هجومية من طراز "ايه 10".وكان الجيش الأمريكي يجري تدريبات بالذخيرة الحية بشكل مستقل لمساعدة اللواء "سترايكر"، الذي يتم نشره في كوريا كل 9 أشهر، على التكيف مع الطقس والتضاريس في شبه الجزيرة الكورية، لكنه صار يجري تدريبات مشتركة مع الجيش الكوري منذ شهر يوليو من العام الماضي.