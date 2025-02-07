الحزب الحاكم يدعو لتعديل دستوري لتوزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان

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دعا "كوان سونغ دونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية إلى إعداد مشروع قانون ميزانية تكميلي لتعافي الاستهلاك المحلي، وأيضا إجراء تعديل دستوري يركز على مبدأ لامركزية السلطات بين رئيس الجمهورية والبرلمان.وقال كوان في خطاب ألقاه اليوم بصفته زعيما للتكتل البرلماني عن الحزب الحاكم إنه مقتنع بأن الحل الأساسي للأزمة السياسية التي تمر بها كوريا حاليا هو المراجعة الدستورية، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى وضع هيكل يضمن توزيع السلطات المفرطة للرئيس، والحد من إساءة استخدام السلطة المفرطة بواسطة البرلمان.واقترح كوان مراجعة قانون الانتخابات، بما في ذلك إلغاء نظام التمثيل شبه النسبي وإعادة تنظيم نظام الدائرة الانتخابية، ودمج جداول الانتخابات الرئاسية والعامة والمحلية، مؤكدا على ضرورة البحث عن أفضل نظام، حتى لو كان ذلك يعني تقصير فترات الولاية الحالية.وفيما يتعلق بالميزانية التكميلية، قال إنه لا يعارض المناقشات بشأن الميزانية التكميلية، ولكن هناك حاجة إلى مبادئ واتجاهات واضحة، مشيرا إلى ضرورة إعادة خطة الميزانية لهذا العام، التي رفضها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من جانب واحد، إلى حالتها الأصلية واستكمالها.