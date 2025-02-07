القائم بأعمال الرئيس يدعو البرلمان للتعاون في التشريعات الاقتصادية

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طلب "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري، التعاون من البرلمان حتى يمكن خلال الدورة الاستثنائية في شهر فبراير الجاري إصدار أكبر عدد ممكن من التشريعات ذات الصلة بإنعاش سبل معيشة الشعب والاقتصاد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشيه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، حيث طلب من الوزراء بذل قصارى جهدهم لشرح موقف الحكومة بشأن القضايا العالقة، للبرلمان والشعب، وشرح جهود الحكومة لاستقرار شؤون الدولة كما هي دون أي تحريف.كما أكد على أن الحكومة تنفذ خطة استجابة للتعافي الاقتصادي في الربع الأول بطريقة تشبه التعامل مع الأزمات.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إنشاء "صندوق الصناعات الاستراتيجية المتقدمة" بقيمة تزيد عن 34 تريليون وون كأول إجراء في خطتها للتعافي الاقتصادي، موضحة أنها تقوم أيضا بالتحقق من وضع الأسعار بالنسبة للناس العاديين وإعداد تدابير فورية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، بما في ذلك تمديد التخفيض الضريبي على الوقود.