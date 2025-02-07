الشركات الكورية الكبرى تشارك في مشروع البرامج الحكومية للذكاء الاصطناعي

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قررت الحكومة الكورية السماح للشركات المحلية الكبرى بالمشاركة في مشروعات برامج الذكاء الاصطناعي التي سوف تستخدمها الحكومة.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على موقعها الإلكتروني أنه تم السماح بمشاركة الشركات الكبرى في مشروع "تنفيذ القاعدة المشتركة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الحكومة"، بقيمة 9 مليارات وون.ويهدف هذا المشروع إلى بناء منصة للذكاء الاصطناعي قبل عام 2027، لاستخدامها بواسطة الحكومة في الشؤون العامة، حيث تستثمر وزارة العلوم ووزارة الداخلية ميزانية مشتركة بمقدار 10 مليارات وون.وقد عقدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جلسة مراجعة الشهر الماضي لاتخاذ القرار بشأن الاستثناء من القيود المفروضة على مشاركة الشركات الكبرى في 8 مشروعات، بما في ذلك هذا المشروع.الجدير بالذكر أن قانون تعزيز البرامج الحالي للشركات الكبرى يسمح فقط بالمشاركة في مشروعات البرامج العامة التي تتجاوز مبلغا معينا من المال، ويمنع الشركات التابعة لمجموعات الشركات أو الشركات الكبرى من المشاركة في أي من تلك المشروعات.لكن جلسة المراجعة قررت رفع القيود المفروضة على مشاركة الشركات الكبرى، مما يسمح لها بالمشاركة في مشروعات تنفيذ الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة.