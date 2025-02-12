0.8% زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من فبراير

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بشكل طفيف في أول 10 أيام من شهر فبراير الجاري، لكن متوسط الصادرات اليومي انخفض.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 14.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومع ذلك، انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 6.4%، ليصل إلى 2.13 مليار دولار، مع زيادة عدد أيام العمل بنصف يوم إلى سبعة أيام.وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1.8%، والسيارات بنسبة 27.1%، في حين انخفضت شحنات المنتجات البترولية بنسبة 22.3%.وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5%، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.6%.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 0.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.1 مليار دولار خلال فترة العشرة أيام، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.23 مليار دولار.