كورية من أصل روسي تفوز بأول ذهبية للبلاد في رياضة البايثلون في هاربين

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فازت اللاعبة "إيكاترينا أفاكوموفا" بالميدالية الذهبية في رياضة البايثلون في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في هاربين، مما منح كوريا الجنوبية أول ميدالية ذهبية لها في هذه الرياضة.وفازت "أفاكوموفا"، وهي كورية جنوبية مجنسة ولدت في روسيا، بسباق السرعة للسيدات لمسافة سبعة ونصف كيلومتر، أمس الثلاثاء، حيث أنهت السباق بزمن قدره 22 دقيقة و45.4 ثانية.وكانت هذه هي الميدالية الذهبية الثانية عشرة للفريق الكوري في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2025، في مدينة هاربين الصينية.وقد حصلت أفاكوموفا على الجنسية الكورية الجنوبية في عام 2016، واحتلت سابقا المركز السادس عشر في سباق فردي للسيدات لمسافة 15 كيلومترا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في مدينة بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وان.