زيادة مدة إجازة الرعاية الأبوية اعتبارا من 23 فبراير

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بدءا من هذا الشهر، سيكون للأزواج الكوريين الذين لديهم أطفال، الحق في الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أعوام من إجازة الرعاية الأبوية المُجَمّعة، بدلا من عاميْن حاليا.وقالت وزارة العمل إن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل أمس الثلاثاء، إلى جانب تعديلات أخرى على مراسيم إنفاذ قانون تكافؤ فرص العمل ومساعدة التوازن بين العمل والأسرة وقانون معايير العمل وقانون التأمين على العمل.وقد تم في أكتوبر الماضي إصدار التغييرات على القوانين الثلاثة، والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم 23 فبراير الجاري، وذلك بهدف دعم الأسر التي لديها أطفال.ونتيجة لذلك، سيُسمح للأم أو الأب الذين أمضوا ثلاثة أشهر على الأقل في إجازة الأمومة أو الأبوة، بتمديد الإجازة الإجمالية إلى 18 شهرا بدلا من 12 شهرا حاليا.وسوف تواصل الحكومة تقديم ما يصل إلى مليون وستة ألف وون، أي حوالي ألف ومائة دولار أمريكي، كإعانات إجازة أبوية للعاملين خلال تلك الفترة. كما ستتمكن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض أو ولادة جنين ميت من الحصول على عشرة أيام إجازة بدلا من خمسة أيام حاليا.