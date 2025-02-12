البرلمان الكوري يبدأ جلسات استجواب الحكومة

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سيعقد البرلمان الكوري جلسات استجواب للحكومة، مدتها ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء.وسوف يسأل النواب وزراء ومسؤولي الحكومة عن السياسات والشؤون الخارجية والتوحيد والأمن اليوم الأربعاء، والاقتصاد يوم الغد الخميس، والتعليم والمجتمع والثقافة يوم الجمعة. وسوف يحضر وزير الخارجية "تشو تيه يول" ووزير التوحيد "كيم يونغ هو" والقائم بأعمال وزير الداخلية "كو كي دونغ" والقائم بأعمال وزير العدل "كيم سوك او"، جلسة اليوم من أجل الإجابة عن أسئلة نواب البرلمان.وخلال الجلسة، من المتوقع أن تنتقد أحزاب المعارضة تصرفات الوزراء وردود أفعالهم خلال فترة الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، ومن المرجح أن يعترض حزب قوة الشعب الحاكم على شرعية التحقيقات في قضية الأحكام العرفية ومحاكمة الرئيس يون في المحكمة الدستورية.ومن المتوقع أيضا أن يسأل النواب عن ردود فعل الحكومة على التغيرات العالمية السريعة بعد انطلاق إدارة ترامب في الولايات المتحدة.