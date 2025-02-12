تحذيرات من الثلوج الكثيفة واتخاذ وضعية الطوارئ من المستوى الأول

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أصدرت الحكومة الكورية تحذيرات بشأن تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد اليوم الأربعاء، كما فعّلت حالة الطوارئ من المستوى الأول.ووفقا لوزارة الداخلية، تم تفعيل حالة الطوارئ في الساعة 7 من صباح اليوم، بينما رفعت السلطات مستوى التأهب للأزمة بسبب الثلوج الكثيفة، وذلك بمقدار درجة واحدة على مقياسها المكون من أربع درجات، من أقل مستوى وهو "الانتباه"، إلى مستوى "الحذر".وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتساقط ثلوج بمعدلات تتراوح بين سنتيمتر واحد وثلاثة سنتيمترات في الساعة، على مقاطعات شمال وجنوب جولا، وشمال وجنوب كيونغ سانغ، وكيونغ كي، وشمال تشونغ تشُنغ، حيث تم إصدار تحذيرات من الثلوج الكثيفة.ودعا مركز تدابير مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة السلطات المعنية إلى ضمان عدم تسبب العواصف الثلجية في أي أضرار أو إزعاج للجمهور.وأصدر المركز تعليمات للوكالات ذات الصلة بتعبئة جميع الموارد المتاحة لإزالة الثلوج والجليد من الطرق لمنع الحوادث والازدحام المروري في ساعات الذروة المرورية.