كوريا الشمالية تنتقد خطط ترامب للسيطرة على غزة

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انتقدت كوريا الشمالية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين، قائلة إن السيادة الوطنية لا يمكن أن تخضع للمفاوضات مع واشنطن.وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذه الانتقادات اليوم الأربعاء في تعليق على موقعها على الإنترنت، دون ذكر ترامب بالاسم.وفي التعليق، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "العالم يغلي الآن مثل قدر من العصيدة" بسبب ذلك الإعلان المفاجئ من جانب الولايات المتحدة.وأضاف التقرير أن الخطط الخاصة بغزة توضح جيدا مدى طموح الولايات المتحدة للغزو والهيمنة على العالم وتصميمها على النجاح من خلال المذابح والسرقة.وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذه ليست قضية تقتصر على قطاع غزة، مستشهدة بتحركات إدارة ترامب للاستحواذ على غرينلاند، ومطالباتها بقناة بنما، وإعادة تسمية خليج المكسيك مؤخرا إلى خليج أمريكا.