كوريا الجنوبية تبحث إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع "بشار الأسد".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية كان قد زار سوريا مؤخرا، في تصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء، إنه أكد اتجاهات المجتمع الدولي والوضع في سوريا، ونية حكومة تسيير الأعمال في سوريا المرحبة بما يتعلق بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية.وأضاف المسؤول أنه يعتقد أن البيئة الأساسية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسوريا قد أصبحت مواتية، وأن الحكومة الكورية سوف تتخذ خطوات للالتزام بوعدها بتقديم مساعدات الأرز والدعم الصحي كما هو مخطط له.يذكر أن النظام السابق في سوريا ظل يحافظ على علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1966.وتعد سوريا دولة عضو وحيدة في الأمم المتحدة لم تقم علاقات دبلوماسية مع كورؤيا الجنوبية.وإذا تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، فهذا من شأنه أن يسهم في توسيع آفاق الدبلوماسية الكورية بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في العام الماضي.