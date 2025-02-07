القائم بأعمال الرئيس الكوري يحذّر من تزايد عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية

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قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إن الحكومة ستدرس تأثير خطة الولايات المتحدة لفرض نسبة عالية من التعريفات الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة على الصناعات والصادرات الكورية، مؤكدا أنها ستتخذ التدابير اللازمة الاستباقية والشاملة للاستجابة لتلك الخطة.وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات في اجتماع عقده اليوم الأربعاء للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث حذر من أن عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية ظل يشهد زيادة في الآونة الأخيرة.وتخطط الولايات المتحدة لفرض 25% من التعريفات الجمركية على الواردات من منتجات الصلب والألمنيوم.وأصبح هناك احتمال متزايد بأن تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على المنتجات التصديرية الرئيسية الكورية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات.وأضاف "تشيه" أن الحكومة ستعقد اجتماعا استراتيجيا للتصدير خلال الأسبوع القادم، لمناقشة تقديم الدعم للشركات الكورية التي قد تتأثر من الرسوم الجمركية الأمريكية، وسبل تنويع المنتجات والأسواق التصديرية.