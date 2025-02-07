قراصنة من كوريا الشمالية يشتبه في قيامهم بسرقة بيانات من مطور لنظام الوثائق الحكومية

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أعلنت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أنها تحقق حاليا في شكوك حول تسلل قراصنة من كوريا الشمالية إلى إحدى شركات تطوير نظام إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية في كوريا الجنوبية.وقالت إن التحقيقات جارية بناء على تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة التي قامت بتطوير نظام "أون نارا" لإدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية قد تعرضت لهجوم إلكتروني في أواخر العام الماضي.وتبين أن وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية تشتبه في أن كوريا الشمالية هي الجهة المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف سرقة البيانات من خوادم الشركة التي قامت بتطوير وتشغيل نظام "أون نارا" لإدارة البيانات الإلكترونية الحكومية.الجدير بالذكر أن نظام "أون نارا" الذي تم تطويره في عام 2005 هو برنامج متكامل يستخدمه جميع الوزارات الحكومية في إنشاء الوثائق الرسمية ومراجعتها والموافقة عليها.