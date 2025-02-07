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الاقتصادية

أكبر زيادات الصادرات الكورية تتركز على الشركات الكبرى

Write: 2025-02-12 13:08:27Update: 2025-02-12 13:58:57

أكبر زيادات الصادرات الكورية تتركز على الشركات الكبرى

Photo : YONHAP News

تبين أن التجارة الكورية في العام الماضي تركزت على الشركات الكبرى، مع زيادة صادرات المنتجات الإلكترونية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء ، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي 683.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بالعام الأسبق.
وأشار التقرير إلى أن صادرات الشركات الكبرى في العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الأسبق، فيما انخفضت قيمة صادرات الشركات الكبيرة بنسبة 0.7%.
أما قيمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي فزادت بنسبة 4.7% عن العام الأسبق.
وقال التقرير إن حصة أكبر عشر شركات من إجمالي قيمة صادرات البلاد بلغت 36.6% في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% عن العام الأسبق، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد عام 2018.
ومن ناحية أخرى، شهدت قيمة الواردات الكورية في العام الماضي انخفاضا بنسبة 1.6%.
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