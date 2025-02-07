أكبر زيادات الصادرات الكورية تتركز على الشركات الكبرى

Photo : YONHAP News

تبين أن التجارة الكورية في العام الماضي تركزت على الشركات الكبرى، مع زيادة صادرات المنتجات الإلكترونية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء ، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في العام الماضي 683.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صادرات الشركات الكبرى في العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالعام الأسبق، فيما انخفضت قيمة صادرات الشركات الكبيرة بنسبة 0.7%.أما قيمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي فزادت بنسبة 4.7% عن العام الأسبق.وقال التقرير إن حصة أكبر عشر شركات من إجمالي قيمة صادرات البلاد بلغت 36.6% في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% عن العام الأسبق، مسجلة بذلك ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد عام 2018.ومن ناحية أخرى، شهدت قيمة الواردات الكورية في العام الماضي انخفاضا بنسبة 1.6%.