كوريا الشمالية تزود روسيا بـ200 قطعة مدفعية بعيدة المدى

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأكثر من 200 قطعة مدفعية بعيدة المدى.وأشارت الوزارة في تقرير قدمته للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية أمس الثلاثاء إلى أن كوريا الشمالية مستمرة في تقديم المساعدات لروسيا، بما في ذلك الأسلحة والذخائر الحية، بعد إرسال قوات إلى روسيا.وقالت إنه من المحتمل أن تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالمزيد من الجنود والأسلحة والذخائر، بعد أن زودتها بـ200 مقطعة مدفعية طويلة المدى، و11 ألفا من الجنود، وكمية كبيرة من الذخائر.وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية ستركز جميع طاقتها على تحسين جودة أسلحتها النووية والصاروخية، وتحديث قدراتها القتالية التقليدية، بدعم من روسيا، مؤكدة أنها تراقب احتمال أن تنقل روسيا التكنولوجيا العسكرية المتطورة ذات الصلة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات النووية، إلى كوريا الشمالية، مقابل حصولها على تلك المساعدات.وقالت أيضا إن كوريا الشمالية تواصل التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي إس" في كوريا الجنوبية.