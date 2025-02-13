ترامب يجري محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محادثات هاتفية منفصلة مع كل من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، قال "ترامب" إنه اتفق مع "بوتين" على بدء المحادثات "فورا" لإنهاء الحرب.وقال "ترامب" إنه أجرى مكالمة هاتفية "مطولة ومثمرة للغاية" مع "بوتين"، موضحا أنهما اتفقا على العمل معا بشكل وثيق، بما في ذلك تبادل الزيارات بينهما، واتفقا أيضا على أن يبدأ فريقاهما المفاوضات على الفور.وفي منشور آخر في وقت لاحق، قال "ترامب" إنه تحدث إلى "زيلينسكي" وسارت المحادثة جيدا، موضحا أن الرئيس الأوكراني يريد السلام أيضا.وقال "ترامب" إنه كلف وزير الخارجية "ماركو روبيو" ومدير وكالة المخابرات المركزية "جون راتكليف" ومستشار الأمن القومي "مايكل والتز" والسفير والمبعوث الخاص "ستيف ويتكوف"، بقيادة المفاوضات مع روسيا.