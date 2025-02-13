القائم بأعمال الرئيس الكوري يبحث التعاون الثنائي مع رئيس الوزراء البولندي

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أجرى القائم بأعمال الرئيس الكوري ووزير المالية "تشيه سانغ موك" محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البولندي "دونالد توسك" لمناقشة التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع.وأوضحت وزارة المالية أمس الأربعاء أن "تشيه" أكد على أن كوريا الجنوبية يمكن أن تصبح الشريك الاستراتيجي الأمثل لبولندا في مجال الدفاع والأمن بعد أن أعلنت بولندا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي، أن الأمن هو المهمة ذات الأولوية.وقال تشيه إن التعاون بين سيول ووارسو في مجال الدفاع سيستمر بطريقة حازمة في ظل دعم الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا.وأعرب "تشيه" عن امتنانه للدعم والثقة في ديمقراطية كوريا الجنوبية التي أبدتها شخصيات رئيسية في بولندا منذ أزمة الأحكام العرفية، وقال إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ مهام الدولة وإدارة العلاقات الخارجية باستقرار.وردا على ذلك، أعرب رئيس وزراء بولندا عن تعاطفه مع الصمود القوي للديمقراطية في كوريا الجنوبية، معربا عن تقدير بلاده الكبير للعلاقات مع كوريا واعتزامها مواصلة التعاون الثنائي باستمرار.وتقييما لحيوية التبادلات رفيعة المستوى منذ أن احتفل الجانبان بالذكرى الـ35 على إقامة العلاقات الدبلوماسية العام الماضي، اتفق الجانبان على تعزيز المشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار والصناعات المتطورة.