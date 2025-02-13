مستشار الأمن القومي الكوري يناقش تهديدات بيونغ يانغ مع نظيره الياباني

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عقد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "شين وان شيك" مؤتمرا عبر الفيديو مع نظيره الياباني لمناقشة الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية وتعاونها العسكري غير القانوني مع روسيا.ووفقا للمكتب الرئاسي أمس الأربعاء، أكد "شين" و"ماساتاكا أوكانو" مستشار الأمن القومي الياباني، على أهمية استمرار التنسيق الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة في التعامل مع الوضع الأمني الخطير الحالي.واتفق الجانبان على بذل جهود لمواصلة التعاون في مختلف المجالات، حيث يحتفل الجانبان بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الثنائية هذا العام.كما اتفق "شين" و"أوكانو" على مواصلة التواصل الوثيق فيما يتعلق بانتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمختطفين الكوريين واليابانيين والمعتقلين وأسرى الحرب.وكانت هذه المحادثات هي الأولى من نوعها بين مستشاريْ الأمن القومي لكوريا الجنوبية واليابان منذ إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا يوم 3 ديسمبر.