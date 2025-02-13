وزير الخارجية الكوري يستبعد أن يعترف ترامب بكوريا الشمالية كقوة نووية

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قال وزير الخارجية "جو تيه يول" إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية.وفي جلسة استجواب برلمانية أمس الأربعاء، ردا على سؤال من النائب "يون سانغ هيون" من حزب قوة الشعب الحاكم عما إذا كان استخدام "ترامب" لمصطلح "قوة نووية"، في إشارته إلى كوريا الشمالية، يختلف عن الاعتراف الفعلي بأنها دولة نووية، أجاب الوزير "جو" بـ"نعم".وعندما أشار النائب "يون" إلى أن واشنطن قد تضطر إلى الاعتراف ببيونغ يانغ كقوة نووية إذا ظلت تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية، استبعد الوزير "جو" مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن سيول وواشنطن لديهما توافق محكم على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل.وردا على سؤال حول سيناريو حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيا إعادة دخول صواريخها الباليستية العابرة للقارات للغلاف الجوي، بحيث صبح قادرة على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، قال الوزير "جو" إن ذلك سيكون "خطا أحمر" بالنسبة لواشنطن.وفيما يتعلق باحتمال أن تطلب إدارة "ترامب" إعادة التفاوض على شروط اتفاقية التدابير الخاصة، التي تحدد حصة سيول من تكاليف تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، قال "جو" إنه في حين أن الوزارة تبحث في خيارات مختلفة، فإنها لا تنوي إثارة هذه المسألة أولا.