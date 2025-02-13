الفلبين تحث كوريا الجنوبية على الانضمام للتحالف الأمني ضد الصين

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أفادت بعض التقارير بأن الفلبين تحاول إقناع كوريا الجنوبية بالانضمام إلى تحالف "سكواد"، وهي مجموعة أمنية غير رسمية تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين، وتهدف إلى مواجهة الصين.ونقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء عن قائد القوات المسلحة الفلبينية "روميو براونر" قوله أمس الأربعاء إن مانيلا تحاول إقناع كوريا الجنوبية بالانضمام إلى تحالف "سكواد"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز التعاون الأمني ضد الصين في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي. وفي شهر أبريل الماضي، عقدت الدول الأربع اجتماعا لوزراء دفاعها في "هاواي"، حيث قررت زيادة التدريبات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي لتعزيز الإجراءات المضادة للصين.وفي حين عززت كوريا الجنوبية التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، إلا أنها لا تشارك في التدريبات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، وتركز بدلا من ذلك على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.