توقعات بتصديق ترامب على الرسوم الجمركية الجديدة اليوم الخميس

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من المتوقع أن يصدّق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بشأن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة اليوم الخميس.وكان "ترامب" قد صرح أمس الأربعاء بأنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الرسوم الجمركية في وقت لاحق.وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات في البيت الأبيض عندما سُئل عما إذا كان سيوقع الأمر التنفيذي. وقال "ترامب" أيضا إنه فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وأنه سيرفعها أكثر في مرحلة ما، موضحا أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستساعد على تحقيق تكافؤ الفرص.وتشير هذه التصريحات إلى أن "ترامب" قد يقوم بفرض رسوم جمركية إضافية إذا اعتُبرت الرسوم المفروضة مؤخرا غير كافية.وقال البيت الأبيض أمس إن "ترامب" قد يعلن عن خطته للرسوم الجمركية المتبادلة قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الخميس.