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الكوريتان

كوريا الشمالية تزيل مركز لم شمل الأسر المشتتة في جبل كوم كانغ

Write: 2025-02-13 15:03:23Update: 2025-02-13 15:15:56

كوريا الشمالية تزيل مركز لم شمل الأسر المشتتة في جبل كوم كانغ

Photo : YONHAP News

تم  التأكد  من  أن  كوريا  الشمالية  تقوم  حاليا  بإزالة مركز  لم  شمل  الأسر  المشتتة، وهو  منشأة  تابعة  لكوريا  الجنوبية في  منطقة  جبل  كوم  كانغ  الكورية  الشمالية. 
وأصدرت  وزارة  التوحيد الكورية  الجنوبية  بيانا  أعربت  فيه  عن  الأسف  الشديد  لإزالة كوريا  الشمالية  ذلك  المركز  من  طرف  واحد  رغم  إنشائه بناء  على  اتفاق  بين  الكوريتين، مطالبة  بشدة  بوقف  أنشطة  الإزالة.
كما  شددت  على  أن  إزالة  المركز  عبارة  عن  "سلوك غير  إنساني  يقوّض  تطلعات  الأسر  المشتتة،  وانتهاك واضح  للممتلكات  الكورية الجنوبية".
وقالت  إن  الإزالة أحادية  الجانب  التي  تقوم  بها  كوريا  الشمالية لا  يمكن  تبريرها تحت  أي  ذريعة، ويجب  أن  تتحمل  السلطات  الكورية الشمالية  المسؤولية  كاملة  عن  ذلك،  مؤكدة  على  أن  الحكومة الكورية  الجنوبية  ستنظر  في  اتخاذ  التدابير  اللازمة، بما  في  ذلك  الإجراءات  القانونية والتعاون  مع  المجتمع الدولي.
الجدير  بالذكر  أن  الحكومة  الكورية الجنوبية  كانت  قد  أنشأت  مركز  لم  شمل  الأسر  المشتتة في  منطقة  جبل  كوم  كانغ  في  كوريا  الشمالية  في  شهر  يوليو  من  عام  2008  بتكلفة بلغت  حوالي  50  مليون  دولار، من  أجل  تنظيم  لقاءات  بين  أعضاء  الأسر  المشتتة  في  الكوريتين،  ​​ولكن  لم  يتم  استخدامه  إلا  5  مرات  منذ  ذلك  الحين.
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