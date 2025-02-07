خطة لعقد مباحثات بين وزراء خارجية كوريا والصين واليابان الشهر القادم

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قال تقرير نشرته صحيفة أساهي اليومية اليابانية إن كوريا الجنوبية والصين واليابان تقوم حاليا بالتنسيق لعقد مباحثات بين وزراء خارجيتها يوم 22 من الشهر القادم في العاصمة اليابانية "طوكيو".ونقل التقرير عن مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم إنه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" ونظيره الصيني "وانغ إيه" بزيارة إلى اليابان خلال الفترة من 21 إلى 23 من مارس القادم، حيث يجريان محادثات مع نظيرهما الياباني "داكيشي إيوايا" حول تفعيل التبادلات البشرية، والتعامل مع مشكلة انخفاض معدلات المواليد، وزيادة الشيخوخة.وسوف تكون تلك هي أول مباحثات من نوعها منذ حوالي عام وثلاثة أشهر، أي منذ انعقادها في مدينة بوسان الكورية في شهر نوفمبر من عام 2023.وقال التقرير إن الحكومة اليابانية تخطط أيضا لعقد حوار اقتصادي رفيع المستوى مع الصين واليابان بمشاركة وزيري الاقتصاد في البلدين.