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الدولية

خطة لعقد مباحثات بين وزراء خارجية كوريا والصين واليابان الشهر القادم

Write: 2025-02-13 15:03:47Update: 2025-02-13 15:16:18

خطة لعقد مباحثات بين وزراء خارجية كوريا والصين واليابان الشهر القادم

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  نشرته  صحيفة  أساهي  اليومية  اليابانية إن  كوريا  الجنوبية والصين  واليابان  تقوم  حاليا  بالتنسيق لعقد  مباحثات  بين  وزراء  خارجيتها يوم  22  من  الشهر  القادم في  العاصمة  اليابانية "طوكيو". 
ونقل  التقرير  عن  مسؤولين  في  الحكومة  اليابانية قولهم  إنه  من  المتوقع  أن  يقوم  وزير  الخارجية  الكوري "جو  تيه  يول" ونظيره  الصيني  "وانغ إيه"  بزيارة  إلى  اليابان  خلال  الفترة  من  21  إلى  23  من  مارس  القادم، حيث  يجريان  محادثات مع  نظيرهما  الياباني "داكيشي  إيوايا"  حول  تفعيل  التبادلات البشرية،  والتعامل  مع  مشكلة  انخفاض معدلات  المواليد،  وزيادة الشيخوخة.
وسوف  تكون  تلك  هي  أول  مباحثات  من  نوعها  منذ  حوالي  عام  وثلاثة  أشهر،  أي  منذ  انعقادها  في  مدينة  بوسان  الكورية  في  شهر  نوفمبر من  عام  2023.
وقال  التقرير  إن  الحكومة  اليابانية تخطط  أيضا  لعقد  حوار  اقتصادي رفيع  المستوى  مع  الصين  واليابان بمشاركة  وزيري  الاقتصاد في  البلدين.
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