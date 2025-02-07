7 أفلام كورية تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي

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افتتحت أعمال الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم.وتم اختيار فيلم "الضوء" للمخرج "توم تيكوير" ليكون الفيلم الافتتاحي للمهرجان الذي يستمر لمدة 11 يوما. وتحظى هذه الدورة باهتمام خاص بالنسبة لكوريا، حيث تمت دعوة 7 أفلام لمخرجين كوريين، كما تمت دعوة فيلم الخيال العلمي الأمريكي "ميكي 17" للمخرج الكوري "بونغ جون هو"، والذي يحظى باهتمام كبير هذا العام، إلى قسم "الحفل الخاص غير التنافسي"، وسوف يتم عرضه يوم السبت القادم. وأوضحت اللجنة التنظيمية للمهرجان أن فيلم "ميكي 17" للمخرج "بونغ"، وهو كاتب ومخرج فيلم "الطفيلي"، يقدم مرة أخرى تجربة سينمائية مبهرة.كما تقدم الفيلم الروائي الطويل الثالث والثلاثون للمخرج "هونغ سانغ سو" بعنوان "ماذا تقول لك الطبيعة"، إلى قسم المنافسة، وسوف يتم الكشف عنه لأول مرة في العشرين من فبراير الجاري. ومنذ ظهور المخرج "هونغ" في مهرجان برلين لأول مرة في عام 1997 بفيلمه الأول "اليوم الذي سقط فيه خنزير في البئر"، تم عرض 12 فيلما من أفلامه في مهرجان برلين السينمائي الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة فليم "المرأة العجوز التي تحمل السكين"، للمخرج "مين كيو دونغ" إلى القسم الخاص، وفيلم "ليلة ربيعية" للمخرجة "كانغ مي جا"، والفيلم الوثائقي "الشعور بالعنف" للمخرج "كيم مو يونغ"، إلى قسم المنتدى، وفيلم "تشانغ كيونغ" للمخرج "لي جانغ اوك" وفيلم "الموت الضوئي" للمخرج "تشا جيه مين" إلى قسم المنتدى الممتد.