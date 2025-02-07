الكونغرس الأمريكي يعيد طرح مشروع قانون حول الأسر المشتتة في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تم تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي يستهدف تحديد وإدارة وضع الأسر المشتتة من الأمريكيين ذوي الأصول الكورية، الذين لديهم عائلات في كوريا الشمالية.وأوضح "مؤتمر المواطنين الكوريين الأمريكيين" أنه تم اقتراح "قانون تسجيل الأسر الكورية الأمريكية المشتتة"، بطريقة غير حزبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أمس الأربعاء.ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهة تسجيل من خلال وزارة الخارجية الأمريكية لجمع وفحص وضع الأسر المشتتة للكوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة والذين لديهم أفراد من عائلاتهم في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يتم استخدام المعلومات التي سيتم جمعها عند الترويج للقاءات الأسر المشتتة في المستقبل.وكان هذا المشروع قد تم تقديمه في الدورة الـ118 السابقة للكونغرس الأمريكي، وأقره مجلس النواب في شهر يونيو من العام الماضي، ولكن لم يتم التصديق عليه، حيث يحتاج إلى موافقة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم توقيع الرئيس عليه.