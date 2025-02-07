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الدولية

الكونغرس الأمريكي يعيد طرح مشروع قانون حول الأسر المشتتة في كوريا الشمالية

Write: 2025-02-13 15:04:43Update: 2025-02-13 15:17:06

الكونغرس الأمريكي يعيد طرح مشروع قانون حول الأسر المشتتة في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تم  تقديم  مشروع  قانون  إلى  الكونغرس  الأمريكي يستهدف  تحديد  وإدارة وضع  الأسر  المشتتة من  الأمريكيين  ذوي  الأصول  الكورية، الذين  لديهم  عائلات في  كوريا  الشمالية. 
وأوضح  "مؤتمر  المواطنين الكوريين  الأمريكيين"  أنه  تم  اقتراح "قانون  تسجيل  الأسر  الكورية  الأمريكية المشتتة"،  بطريقة  غير  حزبية  في  كل  من  مجلس  الشيوخ ومجلس  النواب،  أمس  الأربعاء.
ويهدف  مشروع  القانون إلى  إنشاء  جهة  تسجيل  من  خلال  وزارة  الخارجية  الأمريكية لجمع  وفحص  وضع  الأسر  المشتتة للكوريين  الذين  يعيشون في  الولايات  المتحدة والذين  لديهم  أفراد  من  عائلاتهم في  كوريا  الشمالية.
ومن  المتوقع  أن  يتم  استخدام المعلومات  التي  سيتم  جمعها  عند  الترويج  للقاءات الأسر  المشتتة  في  المستقبل.
وكان  هذا  المشروع قد  تم  تقديمه في  الدورة  الـ118 السابقة  للكونغرس  الأمريكي، وأقره  مجلس  النواب في  شهر  يونيو  من  العام  الماضي،  ولكن  لم  يتم  التصديق  عليه،  حيث  يحتاج  إلى  موافقة من  قبل  مجلسي  الشيوخ  والنواب، ثم  توقيع  الرئيس عليه.
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