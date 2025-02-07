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السياسية

المحكمة الدستورية تعقد آخر جلسة في محاكمة عزل الرئيس يون اليوم

Write: 2025-02-13 15:05:07Update: 2025-02-13 15:17:30

المحكمة الدستورية تعقد آخر جلسة في محاكمة عزل الرئيس يون اليوم

Photo : YONHAP News

تعقد  المحكمة  الدستورية الكورية  الجلسة  الثامنة والأخيرة  في  محاكمة عزل  الرئيس  "يون صوك  يول"  اليوم، مع  اقتراب  المحاكمة من  مراحلها  النهائية. 
وفي  جلسة  اليوم  يحضر  كشهود  كل  من  مدير  هيئة  المخابرات  "جو تيه  يونغ"،  ومفوض  وكالة  شرطة  العاصمة  سيول  السابق  "كيم بونغ  شيك"،  وقائد  اللواء  الأمني ​​الأول  لقيادة  الدفاع عن  العاصمة  "جو سونغ  هيون".
وفي  شهادته  أمام  المحكمة  اليوم، فنّد  مدير  هيئة  المخابرات  ما  جاء  في  شهادة  "هونغ جانغ  وان"  نائب  مدير  هيئة  المخابرات  السابق.
وبدءا  من  الساعة الثانية  من  بعد  ظهر  اليوم، سيدلي  المفوض  السابق لشرطة  العاصمة  سيول  بشاهدته،  حيث  يُتوقع  أن  تتركز  على  مسألة  حصار  الشرطة  لمقر  البرمان  في  أثناء  فترة  الأحكام  العرفية، بينما  يُتوقع  أن  تتركز  شهادة  قائد  اللواء الأمني  ​​الأول  لقيادة الدفاع  عن  العاصمة على  الظروف  المحيطة بنشر  قوات  الأحكام العرفية  في  البرلمان.
وتعد  جلسة  اليوم  هي  آخر  جلسة  حسبما  حددت  المحكمة الدستورية،  ولكن  قد  تتم  إضافة  جلسات  أخرى  اعتمادا  على  ما  إذا  كان  سيتم  قبول  المزيد من  الشهود  الذين  طلبهم  الفريق القانوني  التابع  للرئيس يون.
وفي  حالة  عدم  قبول  شهود  إضافيين،  فمن  المحتمل  أن  تعقد  جلسة  المحاكمة  النهائية خلال  الأسبوع  القادم، وتليها  مداولات  لإصدار حكم.
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