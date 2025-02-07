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السياسية

الحكومة الكورية تسعى لتوسيع صادرات أمن المعلومات إلى الشرق الأوسط

Write: 2025-02-13 15:05:28Update: 2025-02-13 15:18:18

الحكومة الكورية تسعى لتوسيع صادرات أمن المعلومات إلى الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

صرحت  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات الكورية  اليوم  بأنها  أنشأت  فريقا  خاصا  لتطوير الصادرات  بشكل  مشترك  بين  القطاعين العام  والخاص،  في  كل  من  المملكة  العربية السعودية  وقطر،  بالتعاون مع  وكالة  الإنترنت وأمن  المعلومات  الكورية، ورابطة  صناعة  أمن  المعلومات،  لدعم  توسيع  صادرات شركات  أمن  المعلومات الكورية  إلى  الشرق  الأوسط.  وأوضحت الوزارة  أنها  اختارت السعودية  وقطر  لأن  لديهما  ثقة  عالية  في  تكنولوجيا  أمن  المعلومات  الكورية، كما  أن  حجم  سوق  أمن  المعلومات  في  الشرق  الأوسط ينمو  بمعدل  يزيد  عن  10%  سنويا. 
وقام  الفريق  بتشغيل جناح  كوري  مشترك  في  معرض  "ليب  2025" الذي  اختتم  أمس  الأربعاء  في  العاصمة  السعودية "الرياض"،  وذلك  من  أجل  الترويج لمنتجات  9  شركات  كورية  للأمن  المعلوماتي  والأمن المادي،  وترتيب  اجتماعات عمل  مع  الشركات هناك.  وشهد  الجناح الكوري  600  استشارات تصدير  بمليون  و630  ألف  دولار  بشكل  مبدئي.
كما  نظمت  الوزارة الكورية  جلسة  شرح  للشركات  الكورية مع  جهاز  قطر  للاستثمار،  وعقدت  اجتماعا  مع  الشركة  السعودية لتقنية  المعلومات،  وهي  مؤسسة  مملوكة للدولة  تتمتع  بسلطة  شاملة  على  التخطيط  وتوريد منتجات  الأمن  للقطاع العام  في  السعودية.
وقدمت  الوزارة  الكورية اقتراحا  للتعاون  إلى  الأمين  العام  لمجلس  التعاون الخليجي،  بهدف  نشر  النموذج  الكوري لتدريب  موظفي  أمن  المعلومات  في  الشرق  الأوسط.
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