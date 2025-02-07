الحكومة الكورية تسعى لتوسيع صادرات أمن المعلومات إلى الشرق الأوسط

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صرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم بأنها أنشأت فريقا خاصا لتطوير الصادرات بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، في كل من المملكة العربية السعودية وقطر، بالتعاون مع وكالة الإنترنت وأمن المعلومات الكورية، ورابطة صناعة أمن المعلومات، لدعم توسيع صادرات شركات أمن المعلومات الكورية إلى الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة أنها اختارت السعودية وقطر لأن لديهما ثقة عالية في تكنولوجيا أمن المعلومات الكورية، كما أن حجم سوق أمن المعلومات في الشرق الأوسط ينمو بمعدل يزيد عن 10% سنويا.وقام الفريق بتشغيل جناح كوري مشترك في معرض "ليب 2025" الذي اختتم أمس الأربعاء في العاصمة السعودية "الرياض"، وذلك من أجل الترويج لمنتجات 9 شركات كورية للأمن المعلوماتي والأمن المادي، وترتيب اجتماعات عمل مع الشركات هناك. وشهد الجناح الكوري 600 استشارات تصدير بمليون و630 ألف دولار بشكل مبدئي.كما نظمت الوزارة الكورية جلسة شرح للشركات الكورية مع جهاز قطر للاستثمار، وعقدت اجتماعا مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة مملوكة للدولة تتمتع بسلطة شاملة على التخطيط وتوريد منتجات الأمن للقطاع العام في السعودية.وقدمت الوزارة الكورية اقتراحا للتعاون إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بهدف نشر النموذج الكوري لتدريب موظفي أمن المعلومات في الشرق الأوسط.