تشا جون هوان يفوز بالميدالية الذهبية في التزلج على الجليد للرجال في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

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فاز المتزلج "تشا جون هوان" بميدالية ذهبية في "هاربين"، بالصين، في أول مشاركة له في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.وأضاف "تشا"، الذي سجل 94.09 نقطة في البرنامج القصير للرجال يوم الثلاثاء، 187.60 نقطة في التزلج الحر أمس الخميس في قاعة مركز "هيلونغجيانغ" التدريبي متعدد الوظائف للفعاليات الجليدية في "هاربين".وأنهى "تشا" مسابقة الرجال بمجموع 281.69 نقطة ليفوز بالميدالية الذهبية متفوقا على الياباني "يوما كاجياما"، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد 2022.وكانت كوريا الجنوبية قد اكتسحت لقبي فردي الرجال والسيدات في "هاربين"، حيث تغلبت "كيم تشيه يون" على بطلة العالم لثلاث مرات اليابانية "كاوري ساكاموتو" لتحصد الذهبية في وقت سابق من يوم الخميس.