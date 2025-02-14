ترامب يعلن فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة شاملة "للتعريفات الجمركية المتبادلة" ضد الدول التي تفرض رسوما على واردات السلع الأمريكية.وقد أصدر "ترامب" هذا الإعلان أمس الخميس في البيت الأبيض، حيث وقّع مذكرة رئاسية تحدد الخطة.وقال "ترامب" إنه قرر "لأغراض الإنصاف" أن يفرض رسوما جمركية متبادلة، مضيفا أن ذلك عادل للجميع ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تشتكي.وقال "ترامب" إن وزير التجارة القادم "هوارد لوتنيك" سيأتي بمستويات جديدة للرسوم الجمركية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الحواجز التجارية وغيرها من الحواجز غير الجمركية التي يتبناها شركاء أمريكا التجاريين.وقال "لوتنيك" يوم الخميس إن الدراسات الخاصة بكل دولة يمكن أن تكتمل بحلول 1 أبريل، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة ستطبق على الأرجح في 2 أبريل على أقرب تقدير.