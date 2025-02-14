المحكمة الدستورية تقرر عقد جلسة استماع إضافية في محاكمة عزل الرئيس يون

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قررت المحكمة الدستورية الكورية عقد جلسة استماع إضافية للمرافعات الشفوية في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول".وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية "مون هيونغ بيه" أمس الخميس إن جلسة الاستماع التاسعة ستبدأ في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم لتقوم هيئة المحكمة بالتحقيق في المحاضر المقدمة التي لم يتم فحصها بعد، موضحا أن كل فريق من الفريقين القانونيين اللذين يمثلان الرئيس والبرلمان سيحصل على ساعتين لبيان موقفه وتقديم الأدلة المكتوبة.ويمكن أن تمضي المحاكمة إلى أن يقدم كل طرف من الطرفين مرافعته النهائية، قبل أن تقرر المحكمة إذا ما تم الانتهاء من فحص الأدلة في الجلسة القادمة.وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن تتوصل المحكمة إلى قرار بشأن تأييد عزل "يون" أو إعادته إلى منصبه في أوائل أو منتصف مارس القادم.ومع ذلك، يمكن للمحكمة أن تقبل طلب "يون" باستجواب شهود إضافيين، بمن في ذلك رئيس الوزراء "هان دوك سو"، الأمر الذي سيتطلب عندئذٍ عقد جلسة استماع إضافية أخرى.ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن السماح بشهود إضافيين اليوم الجمعة.