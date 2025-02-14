عقيد في قيادة دفاع العاصمة يؤكد أن القائد السابق أمر بإخراج النواب من البرلمان

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أدلى رئيس المجموعة الأمنية الأولى التابعة لقيادة الدفاع عن العاصمة بشهادته بأن القائد السابق "لي جين او" أصدر أمرا في ليلة 3 ديسمبر بإخراج النواب من البرلمان.وفي شهادته في الجلسة الثامنة في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس، سُئل العقيد "تشو صونغ هيون" عما إذا كان قد سمع أمرا يتضمن هذه الكلمات تحديدا "دخول مبنى البرلمان" و"إخراج النواب"، فأجاب بـ"نعم".وعندما سُئل عن نوع المهمة التي فهمها في ذلك الوقت، قال "تشو" إنه لم يفهم بالضبط ما يعنيه الأمر، وأضاف أنه شعر بالارتباك بعد تلقيه تلك الأوامر.وأضاف "تشو" أنه اتصل بالقائد السابق بعد حوالي 5 إلى 10 دقائق، وأبلغه بأن المهمة لا يمكن لوحدته تنفيذها، خاصة وهي بمفردها.وفيما يتعلق بما كان سيحدث إذا تمكنت قيادة الحرب الخاصة من إخراج النواب، قال "تشو" إنه طُلب منه تقديم الدعم، بما في ذلك السيطرة على الحشود وإخلاء الطرق.كما أوضح أن المهمة الأولى التي وجهت إليه بعد وصوله إلى البرلمان كانت تقييد الدخول إلى المبنى، مؤكدا على أن مثل هذه الإجراءات تتم من خلال عملية عسكرية تنطوي على استخدام القوة المادية.