ارتفاع أسعار الصادرات والواردات الكورية للشهر الرابع على التوالي في يناير

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ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في يناير الماضي، بسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار الواردات 145.22 نقطة في يناير، بزيادة 2.3% عن الشهر الأسبق.ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 6.6%.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 1.5% على أساس شهري مقابل الدولار الأمريكي الشهر الماضي.وقفز سعر خام "دبي"، وهو خام النفط القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 9.8% على أساس شهريّ في يناير.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 1.2% على أساس شهريّ إلى 135.12 نقطة في يناير.