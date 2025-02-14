إضافة 135 ألف وظيفة في كوريا خلال يناير

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أضافت كوريا الجنوبية 135 ألف وظيفة في يناير، في تحول من الانخفاض في الشهر الأسبق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد العاملين 27.87 مليون شخص في الشهر الماضي، بزيادة 135 ألف وظيفة عن الشهر نفسه من العام الماضي، ويمثل ذلك تحولا من الانخفاض السنوي البالغ 52 ألف وظيفة في ديسمبر.وانخفضت الوظائف في قطاع البناء والتشييد بمقدار 169 ألف وظيفة في يناير لتسجل أكبر انخفاض منذ عام 2013، وتواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي.كما فقدت الصناعات التحويلية 56 ألف وظيفة، وهو انخفاض للشهر السابع على التوالي.واستقر معدل التوظيف لمن هم في سن 15 عاما فأكثر عند 61% الشهر الماضي، دون تغيير عن العام الماضي، في حين ظل معدل البطالة ثابتا أيضا عند 3.7%.