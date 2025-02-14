وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يجتمعان في ميونخ هذا الأسبوع

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من المقرر أن يجتمع وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي هذا الأسبوع لأول مرة منذ انطلاق إدارة "دونالد ترامب".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "لي جيه اونغ" أمس الخميس إن وزير الخارجية "تشو تيه يول" سيعقد اجتماعا مع نظيره الأمريكي "ماركو روبيو" على هامش حضورهما مؤتمر ميونيخ للأمن المقرر انعقاده خلال الفترة من اليوم وحتى بعد غد الأحد.وأضاف المتحدث أن الوزيرين الكوري والأمريكي سيناقشان في الاجتماع القضايا المتعلقة بالتحالف بين سيول وواشنطن، وبرنامج كوريا الشمالية النووي، والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن المرجح أن يتم عقد هذا الاجتماع غدا السبت، بالنظر إلى أن الوزير الكوري "تشو" من المقرر أن يغادر سيول متوجها إلى ميونخ اليوم الجمعة.وكان الوزيران قد أجريا محادثات هاتفية يوم الثالث والعشرين من شهر يناير الماضي بعد تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، واتفقا على الحفاظ على التعاون الوثيق بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.