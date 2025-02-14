معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم ترتفع بنسبة 1%

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وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري على 1004 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 39%، بارتفاع 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 38%، بانخفاض نسبته 2% عن الأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 34% من المشاركين يفضلون رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" كقائد سياسي مستقبلي، وتلاه كل من وزير التوظيف والعمل "كيم مون سو" بـ12%، والرئيس السابق لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، وحاكم مدينة ديغو "هونغ جون بيو" وعمدة مدينة سيول "أوه سيه هون"، بـ5% لكل منهم.كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد تغيير الحكومة بلغت 51%، بينما بلغت معدلات تأييد تمديد ولاية الحكومة الحالية 40%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.