تحذيرات من اقتراب كوريا الشمالية من إنتاج صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة

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قال قائد قيادة الدفاعات القارية في وزارة الدفاع الأمريكية، في شهادة مكتوبة أدلى بها إلى لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، إن كوريا الشمالية قد تكون على استعداد للانتقال إلى إنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.وأضاف رئيس القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية الجنرال "غريغوري غويو" أن نظام "كيم جونغ أون" في كوريا الشمالية قد يكون قادرا على توفير حمولة نووية للأهداف في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من خلال تقليل القدرة الأمريكية على توفير تحذير مسبق لإطلاقها.واستشهد الجنرال "غويو" بإطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي العابر للقارات "هوا صنغ 19" يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر من العام الماضي باستخدام الوقود الصلب، والذي يمكن نشره وإعداده للإطلاق بشكل أسرع من الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل.وقال "غويو" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حريص على إنتاج ونشر أسلحة استراتيجية مما قد يؤدى إلى زيادة مخزون كوريا الشمالية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بوتيرة سريعة.