الدولية قائد عسكري أمريكي يصف التعاون بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية بأنه محور صاعد للدكتاتورية

وصف الأدميرال "صمويل بابارو" قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، علاقات التعاون بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية بأنها "محور متصاعد للدكتاتورية".

وقال الأدميرال "بابارو" في كلمة ألقاها في منتدى دفاعي عُقد أمس الخميس في "هونولولو" بالولايات المتحدة، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية قد شكلت تعاونا ثلاثيا يتسبب في مشاكل للمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يتمثل في انتهاك قاذفاتها لمناطق تحديد الدفاع الجوي، وتقاسم التكنولوجيا ذات الصلة بالغواصات والطائرات المتقدمة والتهرب من التتبع بالأقمار الاصطناعية.

وشدد الأدميرال "بابارو" على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على زيادة مخزونها من الأسلحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، معربا عن قلقه من زيادة أنشطة الصين العسكرية في المنطقة.