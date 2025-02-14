مرور عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكوبا

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مر عام واحد منذ أن أقامت كوريا الجنوبية وكوبا العلاقات الدبلوماسية بينهما، اليوم الرابع عشر من فبراير.وكانت كوريا الجنوبية وكوبا قد حافظتا على علاقات ودية بعد أن اعترقت كوبا بكوريا الجنوبية في عام 1949، ولكن تم قطع التبادلات بينهما في عام 1959 بعد الثورة الاشتراكية التي قادها "فيدل كاسترو"، ثم استؤنفت العلاقات مرة أخرى بعد مرور 65 عاما.وكانت كوريا الجنوبية وكوبا قد أعلنتا عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما يوم الرابع عشر من شهر فبراير من العام الماضي، وبدأت كل منهما في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء سفارة لدى الأخرى.وفي هذا السياق، تم افتتاح سفارة كوريا الجنوبية في مدينة هافانا عاصمة كوبا في شهر يناير الماضي، فيما تخطط كوبا لإنشاء سفارة لها في سيول في غضون شهر مارس القادم.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أول من أمس الأربعاء إن التبادلات بين البلدين ستتركز في المرحلة الأولى من إقامة العلاقات الدبلوماسية على المجالات الثقافية والرياضية وتبادل الزيارات.وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية وكوبا حوالي 20 مليون دولار في العام الماضي.