اختتام دورة هاربين للألعاب الآسيوية الشتوية اليوم

Photo : YONHAP News

تختتم في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الصين دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، بعد 8 أيام من انعقادها، في مدينة هاربين الصينية، والتي شارك فيها 1275 لاعبا مثلوا 34 دولة آسيوية.وتنافس هؤلاء اللاعبون على 64 ميدالية ذهبية في 6 رياضات، منها التزلج على الجليد، والتزلج على الثلج، والكيرلنغ، والهوكي على الجليد، والبياثلون، والتزلج الجبلي.وشاركت كوريا الجنوبية في هذه الدورة بفريق يتكون من 148 لاعبا و74 مسؤولا رياضيا، واحتلت المرتبة الثانية من بين الدول المشاركة بالحصول على 15 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية حتى يوم أمس الخميس.وسيشهد حفل اختتام الدورة، الذي سيقام في مركز هاربين الدولي للمؤتمرات والمعارض الرياضية، مراسم تسليم علم المجلس الأولمبي الآسيوي للمملكة العربية السعودية، إيذانا باستضافتها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة في مدينة نيوم في عام 2029.