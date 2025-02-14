1500 مسؤول من آسيا والمحيط الهادئ يزورون كيونغ جو للتحضير لقمة آبيك

Photo : YONHAP News

سيقوم 1500 مسؤول من الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، بزيارة إلى كوريا الجنوبية تحضيرا لقمة المنتدى المقرر أن تُعقد خلال النصف الثاني من هذا العام في مدينة كيونغ جو.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الاجتماع الأول رفيع المستوى لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 سيُعقد خلال الفترة من الرابع والعشرين من فبراير الجاري وحتى التاسع من مارس القادم في مدينة كيونغ جو.وعلى هامش هذا الاجتماع، سيتم عقد 24 جلسة للجان المختلفة التابعة لآبيك، بما في ذلك لجنة التجارة والاستثمار، واللجنة التوجيهية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، واللجنة الفرعية للتخليص الجمركي.كما سيُعقد اجتماع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي السادس والسابع من مارس.وسوف تقوم وزارة الخارجية الكورية بتنظيم جولتين أخريين من الاجتماعات رفيعة المستوى في كل من جزيرة جيجو في مايو، ومدينة إنتشون في يوليو، تمهيدا لقمة آبيك.